Napoli-Como verso il sold out: il Maradona si prepara al pienone

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Restano pochi biglietti nei Distinti inferiori, mentre c'è ancora margine per riempire le due curve inferiori e la Tribuna Posillipo

Si avvicina il tutto esaurito al Maradona in vista di Napoli-Como, prima gara casalinga della stagione per gli azzurri. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti l'ottima risposta del pubblico e il ritmo sostenuto della prevendita: "La prevendita procede spedita e il sold out è sempre più vicino. Con l'inizio della vendita libera su TicketOne sono comparsi anche alcuni biglietti per settori che durante la fase riservata ai possessori della Fidelity Card risultavano già esauriti, comprese le Curve superiori e i Distinti.

Napoli-Como, pochi biglietti ancora disponibili

Restano pochi biglietti nei Distinti inferiori, mentre c'è ancora margine per riempire le due curve inferiori e la Tribuna Posillipo. La metà dello stadio, intanto, è già occupata dagli abbonati. La campagna ha raccolto una risposta importante e domenica, tra abbonamenti e biglietti venduti, il Maradona è pronto a riempirsi ancora una volta. Ieri sono stati messi in vendita anche i 2.482 biglietti destinati al settore ospiti per i tifosi del Como in possesso della Fidelity Card".