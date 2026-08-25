Napoli - Como pronostico, quote e il rientro di Neres dopo sette mesi ai box

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Napoli - Como pronostico e quote a confronto: analisi dei mercati, precedenti al Maradona e probabili marcatori della seconda giornata.

Domenica 30 agosto, ore 18:30: il Maradona apre la sua stagione. Il Napoli arriva dai tre punti strappati a Marassi, il Como dal pari di Udine costruito nella ripresa. Due squadre che, ultimamente, si conoscono fin troppo bene.

Quote e pronostici Napoli - Como

Le quote Napoli - Como descrivono una gara stretta più che una gara sbilanciata. È da qui che parte il nostro ragionamento.

Pronostico Napoli Como: Under 2.5 Goldbet 1.60 INFO Lottomatica 1.60 INFO Eurobet 1.62 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Analisi Napoli Como

Il segno 1 viaggia fra 2.45 su Lottomatica e Goldbet e 2.50 su Eurobet, il pareggio si assesta a 3.10 e il colpo lariano vale tre volte la posta: una forbice così contenuta, per una squadra di casa di questo peso specifico, dice molto sulla considerazione di cui gode ormai il gruppo di Fabregas. Sul fronte dei gol, però, il quadro cambia: l'Under 2.5 scende a 1.60 mentre l'Over si arrampica oltre 2.20, ed è proprio lì che troviamo il valore.

Le ragioni sono due. La prima è tattica: Allegri ha risolto la gara di Genova nell'ultimo quarto d'ora, dopo un primo tempo di attesa pura, e con una difesa ancora rimaneggiata difficilmente rinuncerà a quel copione. La seconda è statistica: il Como controlla il possesso, alza il baricentro con calma e concede pochissimo in transizione, il che tende a comprimere il numero di occasioni per entrambe.

Chi cerca un'alternativa può guardare alla combo 1 + Under 3.5, proposta attorno a 2.85 da Goldbet e Lottomatica e a 2.90 da Eurobet: copre il successo azzurro senza obbligare a una goleada. Terzo spunto, per i più prudenti, il Multigol 1-2 offerto attorno a 2.00 sui tre operatori. Segnaliamo infine che il No Gol staziona sul 1.85, dato coerente con quanto visto negli ultimi incroci.

Precedenti del match

Per trovare un Napoli - Como con almeno tre reti bisogna tornare al 3-1 della Serie A 2024/25, ultima affermazione partenopea davanti al proprio pubblico. Da allora il copione si è irrigidito: 0-0 al Maradona il 1° novembre 2025, 1-1 in Coppa Italia il 10 febbraio 2026 – con Butez che neutralizzò il penalty di Lobotka nella lotteria finale – e un altro 0-0 al Sinigaglia il 2 maggio. Duecentosettanta minuti di campionato e coppa per appena due gol complessivi: i precedenti Napoli - Como raccontano partite di logoramento, decise dai dettagli più che dalla qualità.

Probabili marcatori

Le formazioni Napoli - Como suggeriscono due panchine profonde e un canovaccio già visto. Allegri dovrebbe confermare Meret fra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Spinazzola davanti a lui; Beukema, il quale ha ripreso a lavorare in gruppo, resta un'incognita da valutare, mentre Buongiorno e Marianucci sono ancora indisponibili. In mezzo Anguissa, Lobotka e McTominay, con De Bruyne pronto a inserirsi; davanti Politano e Højlund, più Alisson Santos. Attenzione a Neres: il brasiliano non gioca dal 14 gennaio e il suo rientro fra i convocati è la notizia della settimana.

Il Como di Fabregas ripartirà presumibilmente da Butez; Couto, Chalobah, Ramon e Kaiki; Perrone e Milla in cabina di regia; Jesus Rodríguez, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

I nostri nomi? Højlund marcatore in qualsiasi momento resta la scelta più lineare. Ci piace anche Douvikas, già a segno a Udine, mentre Nico Paz è il candidato naturale per un gol da fuori. Un dettaglio, però, pesa: a Marassi gli azzurri hanno colpito all'82' e all'87'. Crediamo che anche stavolta il tabellino possa muoversi tardi.

Dove guardare Napoli - Como

La sfida del Maradona è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in streaming tramite l'app su smart TV, console, PC, tablet e smartphone, oltre che sul canale DAZN 1 per chi possiede anche un abbonamento Sky. Va ricordato che alcuni concessionari ADM offrono il servizio di streaming per determinati eventi sportivi, riservato ai giocatori registrati con conto attivo e saldo positivo: palinsesti e condizioni cambiano da operatore a operatore e sono consultabili sui rispettivi siti ufficiali.

Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).