Maradona, il pallone della "Mano de Dios" venduto all'asta: cifra folle, ma non record

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È stato battuto all'asta per 3,35 milioni di dollari il pallone "Adidas Azteca" con cui Diego Armando Maradona realizzò il celebre gol della "Mano de Dios" e poi il "Gol del Secolo", nei quarti di finale dei Mondiali 1986 tra Argentina e Inghilterra. La base di partenza era fissata a 2,5 milioni di dollari. Nonostante la cifra ragguardevole, il pallone non entra nella storia come il cimelio sportivo più costoso mai battuto: gli esperti di Heritage, prima dell'asta, si aspettavano infatti un prezzo avvicinabile a quello raggiunto dalla maglia indossata da Maradona in quella stessa partita, aggiudicata da Sotheby's nel 2022 per quasi 9,3 milioni di dollari.

Quel pallone, quattro minuti di storia

Era il 22 giugno 1986 quando, sul prato dello stadio Azteca di Città del Messico, Diego Armando Maradona scrisse una delle pagine più iconiche della storia del calcio. Bastarono appena quattro minuti e un solo pallone per regalare al mondo due gol destinati a restare immortali: prima la discussa "Mano de Dios", poi il leggendario "Gol del secolo". Oggi quel pallone, autentico cimelio sportivo, ha trovato un nuovo proprietario per la cifra record di 3,35 milioni di dollari. Una cifra notevole, seppur non record e forse anche al di sotto delle aspettative per quello che rappresenta un'icona non solo sportiva come Maradona.