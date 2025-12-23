Calciomercato Napoli, oggi verdetto su indice liquidità: per il club c'è un rischio

Ore decisive per capire che tipo di mercato potrà condurre il Napoli a gennaio. Oggi infatti, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, arriverà il verdetto della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket. La Lazio (ma anche altre società di Serie A attendono con ansia) saprà se potrà agire liberamente sul mercato invernale che scatta a gennaio oppure se potrà operare solo a saldo zero, facendo cioè acquisti e cessioni che si bilancino. Vale lo stesso, come detto, anche per altri club. Il Napoli rischia il "saldo zero" ma se ne saprà di più tra poche ore.

