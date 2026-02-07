Prima pagina

Tuttosport: "Riaccendete i nostri cuori con la fiamma della speranza!"

Tuttosport: "Riaccendete i nostri cuori con la fiamma della speranza!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Notizie
di Daniele Rodia

Anche Tuttosport dedica la prima pagina all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Riaccendete i nostri cuori" ed un breve riassunto della stupenda serata di ieri sera svoltasi a San Siro.

Spazio anche per una statistica sulla Juventus che cita: "Juve, 126 tiri per niente!". Ed infine spazio al rinnovo di Chivu con l'Inter: "Chivu-Inter fino al 2028, qua la mano!"