Il Mattino: "Napoli ora credici e non fermarti più"

di Daniele Rodia

"Napoli ora credici e non fermarti più", si legge sulla prima pagina de "Il Mattino" in edicola quest'oggi. Oggi in campo a Genova il Napoli di Antonio Conte, con Vergara seguito da Gattuso per il sogno in Nazionale. Spazio in prima pagina anche per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina con "I giochi dell'Armonia".