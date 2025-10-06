Coppa Italia, data e orario di Napoli-Cagliari e gli altri ottavi: si gioca di mercoledì alle 18
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si comincia il 2 dicembre, con la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Udinese e si finisce il 27 gennaio con la sfida del Franchi tra la Fiorentina ed il Como. In mezzo ovviamente anche il Napoli, impegnato col Cagliari mercoledì 3 dicembre alle 18. Ecco tutti i dettagli.
Questo il tabellone ufficiale:
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledi 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledi 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedi 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
