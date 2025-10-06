Infortuni Lobotka-Politano, CorSera: nulla di grave! E ora il Napoli ha le alternative

vedi letture

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La scorsa estate Spinazzola ha aspettato che la società facesse le sue valutazioni, è rimasto in silenzio e ha accettato di buon grado di restare. Questo significa che era molto felice di giocare qui. Il ritorno in Nazionale può essere anche un appuntamento col destino e quindi credo che sia di buon auspicio.

Infortuni Politano e Lobotka? Dalle impressioni che ho avuto, poi ci ho anche lavorato, non credo che sia nulla di grave. Può capitare. La fortuna o bravura del Napoli è stata quella di fare un mercato che, come ci racconta spesso Conte, ha allungato le soluzioni per l'allenatore, in modo da far fronte alle varie esigenze della stagione".