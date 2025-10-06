Belgio, Witsel torna in nazionale. Garcia: "Senza Lukaku avevo bisogno di uno esperto"

Il ct Rudi Garcia le sue scelte le ha prese e nel Belgio, per gli impegni con Macedonia del Nord e Galles, ha deciso di richiamare il 36enne Axel Witsel. L'ex Atletico Madrid, che gioca da quest’estate nel Girona, ha cercato di ritrovare la forma e la visibilità in vista del Mondiale 2026 e questa chiamata è già un passo avanti, verso la direzione corretta.

"Axel sta giocando di nuovo tanti minuti al Girona ed è un leader", ha dichiarato il CT Garcia riguardo il ritorno di Witsel per la prima volta dopo l’Europeo. "Può prendere per mano i giovani ed è un giocatore polivalente. Con l’assenza di Tielemans e Lukaku avevo bisogno di un altro elemento esperto. Deve guidare i più giovani insieme a Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Thomas Meunier".

Nonostante il poco spazio all’Eintracht Francoforte, Garcia continua a dare fiducia a Michy Batshuayi come uno dei suoi attaccanti. In assenza di Lukaku: "È vero che non gioca molto, ma è uno che sa cosa vuol dire segnare per il Belgio ed è un tipo di punta che può ricoprire il ruolo classico da centravanti", le parole riprese da HNL.

I 26 giocatori convocati per ottobre

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Francoforte).

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Napoli), Nicolas Raskin (Rangers), Hans Vanaken (Club Brugge), Charles Vanhoutte (Nizza), Amadou Onana (Everton), Axel Witsel (Girona).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Francoforte), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Malick Fofana (Lione), Dodi Lukebakio (Benfica), Loïs Openda (Juventus), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal).