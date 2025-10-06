Foto Juan Jesus da leader: Lang in disparte sul gol di Hojlund, richiamato per festeggiare

vedi letture

Gesto da vero leader quello di Juan Jesus di ieri sera durante Napoli-Genoa. Al momento del gol-vittoria firmato da Hojlund, il difensore azzurro, mentre correva a festeggiare con i compagni, ha notato Noa Lang restare in disparte, seppur applaudendo l’azione del compagno d’attacco.

Il brasiliano non ha esitato un istante: lo ha richiamato con decisione e invitato a unirsi al gruppo, con un’occhiata eloquente notata anche da Gilmour ed Elmas a bordocampo. Lang, che inizialmente si stava riscaldando, ha poi raggiunto i compagni partecipando ai festeggiamenti, in un gesto di unità e coesione di squadra. Di seguito il fermo immagine dell'episodio.