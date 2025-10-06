Ufficiale Tutti gli azzurri convocati in nazionale: Conte perde 11 giocatori (ma uno è in dubbio)

vedi letture

Terminato il weekend di Serie A, comincia la settimana dedicata alle nazionali. Il prossimo fine settimana, infatti, i campionati si fermeranno per lasciare spazio alle vaie selezioni impegnate nelle qualificazioni al Mondiale. E, ovviamente, anche tanti calciatori del Napoli lasceranno Castel Volturno.

In totale saranno 11. Da De Bruyne a McTominay, da Anguissa a Hojlund, fino ai tre italiani Meret, Spnazzola e Di Lorenzo più l'Under 21 Marianucci. Non partirà Milinkovic-Savic, il portiere serbo è stato costretto al forfait per un problema alla schiena. In dubbio invece Lobotka, uscito ieri anzitempo dal match col Genoa per un problema muscolare. "Sarà da valutare", ha detto il CT della Slovacchia. Di seguito l'elenco completo.

Kevin De Bruyne (Belgio)

Zambo Anguissa (Camerun)

Rasmus Hojlund (Danimarca)

Giovanni Di Lorenzo (Italia)

Alex Meret (Italia)

Leonardo Spinazzola (Italia)

Luca Marianucci (Italia U21)

Elif Elmas (Macedonia del Nord)

Billy Gilmour (Scozia)

Scott McTominay (Scozia)

Stanislav Lobotka (Slovacchia)