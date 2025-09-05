Calendario di fuoco: sei partite in meno di un mese prima della prossima sosta

© foto di www.imagephotoagency.it
di Fabio Tarantino

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari dei match di Serie A fino alla dodicesima giornata, dunque fino al mese di novembre. Calendario ricco, dopo la sosta quindici partite in due mesi. Ecco le prossime partite del Napoli con tutti gli incastri che prevedono anche le sfide di Champions League prima della prossima sosta di ottobre:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45 
Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21
Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45
Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21
Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18