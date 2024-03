Calzona ha rivitalizzato le mezzali: il dato su Anguissa e Traoré

Francesco Calzona sta dando nuova linfa ad Anguissa e imprimendo fiducia a Traoré che è sempre più in crescendo: ecco il dato significativo

Francesco Calzona sta pian piano rigenerando un Napoli che era in grossa difficoltà. Tra i vari dati positivi registrati nella gara contro la Juventus, ce n'è uno che fa riflettere. Per due partite consecutive le mezzali hanno ricevuto almeno 40 passaggi nell'ultimo terzo offensivo (40 col Sassuolo, 42 con la Juventus): è la prima volta che succede al Napoli in questo campionato. Attraverso le corse in profondità e gli inserimenti alle spalle dei terzini avversari, il tecnico azzurro sta rivitalizzando i due centrocampisti accanto a Lobotka, dando nuova linfa ad Anguissa e imprimendo fiducia a Traoré che è sempre più in crescendo.