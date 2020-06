Il Napoli pronto a ritrovarsi in ritiro pregara in vista della sfida all'Inter. Dopo l'emergenza Covid19, infatti, la squadra si ritroverà per la prima volta a pernottare insieme, ma cambierà la locations rispetto a quella abituale. La banda di Gattuso infatti andrà in ritiro al corso Vittorio Emanuele, presso l’hotel Britannique appena riaperto.