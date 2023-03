Cambia la Supercoppa in Italia: è lo stesso modello adottato dalla Spagna dal 2020

L'Assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato il nuovo format della prossima Supercoppa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato il nuovo format della prossima Supercoppa: ci saranno quattro partecipanti che si contenderanno il trofeo, ovvero la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Un modello identico a quello adottato dalla Spagna a partire dal 2020: l'ultima edizione, la quarta con il nuovo formato, si è giocata lo scorso gennaio (11-15 gennaio) in Arabia Saudita. Quattro le squadre qualificate: Betis Siviglia, vincitore della Coppa del Re 2021/22, Real Madrid, vincitore del campionato 2021/22, Valencia (finalista in Coppa del Re) e Barcellona (secondo classificato in campionato)