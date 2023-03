Camerun-Namibia, le formazioni ufficiali: Anguissa titolare e capitano

Alle 21.30 il Camerun affronterà in casa la Namibia nel match valido per la terza giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa dell'anno prossimo.

Alle 21.30 il Camerun affronterà in casa la Namibia nel match valido per la terza giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa dell'anno prossimo. Per i Leoni Indomabili in campo dal primo minuto e con la fascia da capitano il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa. Di seguito la formazione ufficiale dei padroni di casa.