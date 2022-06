Camerun, vittoria di misura in Burundi: Anguissa in campo oltre 80’

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha giocato 82 minuti.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria di misura per il Camerun contro Burundi nella gara del Gruppo C e valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. I Leoni indomabili vincono in trasferta grazie alla rete realizzata al 30’ da Toro Ekambi. Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha giocato 82 minuti.