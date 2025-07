Campagna abbonamenti 2025/26: domani parte la prelazione per i vecchi abbonati

Parte ufficialmente la campagna abbonamenti stagione 2025/2026 "T’appartene" della SSCNapoli. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro.

A partire da giovedì 10 luglio, sarà possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 2025/2026. I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 24/25 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento.

Da lunedì 4 agosto inizierà invece la vendita libera aperta a tutti, nei limiti della disponibilità. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online che presso i punti vendita della rete TicketOne. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà possibile seguire il Napoli a partire da 14€ a partita!

Due formule di abbonamento per vivere il Maradona:

1. VERSIONE FULL – 24 gare. Include:

19 partite casalinghe di Serie A

Ottavi di Finale di Coppa Italia

Tutte e 4 le partite casalinghe della league phase di UEFA Champions League

2. VERSIONE ITALIA – 20 gare

Include:

19 partite casalinghe di Serie A

Ottavi di Finale di Coppa Italia

SCONTISTICHE

Per i nostri tifosi più giovani, sia abbonati 24/25 che nuovi abbonati, saranno previste tariffe agevolate:

Under 14: Sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio

Under 30: Sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida

BENEFIT - BENEFITABBONAMENTO ITALIAABBONAMENTO FULL

Prelazione gare UEFA HOME LEAGUE PHASESI + SCONTOCompreso

Prelazione gare UEFA HOME ROUND OFNOSI + SCONTO

Prelazione gare COPPA ITALIA ROUND OFSI + ScontoSI + Sconto

Cambio Utilizzatore5 GARE*10 GARE*

Biglietto extra BIG MATCH CASALINGHI (vs Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma)NOSI

* Il cambio utilizzatore dovrà avvenire entro 24 ore dall’evento, in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

FASI DI VENDITA

La Campagna Abbonamenti sarà strutturata in 5 fasi di vendita.

Gli abbonati della stagione 2024/25 potranno confermare il proprio posto esclusivamente durante le prime due fasi di vendita.

A partire dalla Fase 3, il diritto di prelazione decadrà: il posto occupato nella scorsa stagione non sarà più riservato e potrebbe non essere disponibile.

Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 24/25 termineranno alle ore 12:00 del 3 agosto 2025. In fase di Vendita Libera (Fase 5) non sarà più possibile accedere alle tariffe scontate “Ridotto Campioni AG4IN”.

Di seguito il dettaglio delle fasi di vendita:

FASE INIZIO FINE

FASE 1 – Prelazione Abbonati 24/25 – Conferma Posto FULL10/07 h 12:0020/07 h 23:59

FASE 2 – Prelazione Abbonati 24/25 – Conferma Posto ITALIA22/07 h 12:0027/07 h 23:59

FASE 3 – Abbonati 24/25 – Cambio Posto/Settore FULL29/07 h 12:0031/07 h 12:00

FASE 4 – Abbonati 24/25 – Cambio Posto/Settore ITALIA01/08 h 12:0003/08 h 12:00

FASE 5 – Vendita Libera04/08 h 12:0014/08 h 23:59

PREZZI

Di seguito le tabelle con i prezzi per l’abbonamento 2025/26:

RINNOVO CAMPIONI AG4IN - ITALIA

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 250,00 € 185,00 € 125,00 €

CURVE SUPERIORI 450,00 € 230,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 600,00 € 450,00 € 280,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 800,00 € 400,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 940,00 € 470,00 €

TRIBUNA NISIDA 980,00 € 740,00 € 500,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.500,00 € 750,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 1.750,00 € 875,00 €

RINNOVO CAMPIONI AG4IN - FULL

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 330,00 € 250,00 € 170,00 €

CURVE SUPERIORI 580,00 € 300,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 770,00 € 600,00 € 400,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.020,00 € 525,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.200,00 € 625,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.260,00 € 980,00 € 650,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.850,00 € 950,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.150,00 € 1.100,00 €

NUOVO ABBONATO - ITALIA

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30NUOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 280,00 € 210,00 € 140,00 €

CURVE SUPERIORI 540,00 € 270,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 720,00 € 540,00 € 350,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 950,00 € 480,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.150,00 € 580,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.200,00 € 900,00 € 600,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.800,00 € 900,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.100,00 € 1.050,00 €

NUOVO ABBONATO - FULL

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30 NUOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 405,00 € 300,00 € 200,00 €

CURVE SUPERIORI 700,00 € 340,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 920,00 € 710,00 € 480,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.220,00 € 625,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.450,00 € 750,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.500,00 € 1.150,00 € 775,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 2.220,00 € 1.150,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.580,00 € 1.300,00 €

FIDELITY CARD

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito collegandosi al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/event/en/45485/90600215/fidelity-ssc-napoli

Invitiamo tutti i nostri Tifosi a dotarsi di Fidelity Card anche in vista della vendita dei biglietti per le singole gare.

Vi aspettiamo numerosi al Maradona, per un’altra stagione da vivere sempre insieme.

Per maggiori dettagli e per acquistare il tuo abbonamento, visita il nostro sito web ufficiale o recati presso i punti vendita autorizzati.