Campagna abbonamenti, domani l'annuncio del Napoli: prelazione per i vecchi abbonati

L'atteso appuntamento per i tifosi azzurri è vicino. Domani, intorno alle 15, il Napoli comunicherà ufficialmente i prezzi per la campagna abbonamenti 2025/26. I vecchi abbonati avranno la prelazione, che dovrebbe iniziare a metà settimana. È previsto anche un pacchetto per la Champions League, con quattro partite al Maradona nella fase iniziale, la cosiddetta 'Fase Campionato'.

