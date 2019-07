Campagna abbonamenti, il Napoli risponde alle domande più frequenti: la FAQ per abbonarsi al San Paolo

Campagna Abbonamenti SSC Napoli 2019-2020

Devo rinnovare il mio abbonamento ma la mia tessera è scaduta. Cosa devo fare?

E' necessario richiederne una nuova secondo le seguenti procedure.

In attesa di ricevere "materialmente" la nuova tessera, sarà possibile sottoscrivere il nuovo abbonamento utilizzando il “foglio provvisorio” ricevuto a mezzo mail, al termine della procedura di acquisto della nuova fidelity card.

Devo rinnovare / acquistare l’abbonamento, ma la mia fidelity scadrà nel corso della stagione sportiva 2019/ 2020: cosa devo fare?

In questo caso sarà sufficiente caricare l’abbonamento sulla Fidelity Card valida già in tuo possesso. Ti ricordiamo che dal momento della scadenza, la tua Fidelity Card sarà valida limitatamente ai titoli già acquistati e caricati in modalità digitale sulla Fidelity. Non avrà altre funzionalità (es. acquisto di partite non comprese nell’abbonamento, utilizzo della Fidelity in occasione di partite soggette a limitazioni imposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, eventuali benefit legati alla Fidelity, etc.)

La mia fidelity è scaduta o in scadenza e intendo sottoscriverne una nuova, cosa devo fare?

Puoi acquistare una nuova fidelity secondo le seguenti procedure.

Una volta acquistata la nuova fidelity dovrai trasferire sulla stessa eventuali titoli già acquistati o il diritto di precedenza, utilizzando il seguente link.

Una volta sottoscritto l'abbonamento, ho la possibilità di disdirlo o effettuare il cambio utilizzatore?

Non è possibile disdire l'abbonamento acquistato. E’ ammesso il cambio utilizzatore, unicamente attraverso il trasferimento digitale, per un massimo di 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di fidelity card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone, utilizzando il seguente link, come previsto dalle Condizioni d'Acquisto e dal Regolamento d'Uso dello Stadio San Paolo.

E' possibile cambiare il posto che ho acquistato?

No, non è possibile cambiare il posto dell’abbonamento una volta emesso.

Come posso avere il mio segnaposto?

Puoi stampare il tuo segnaposto accedendo con le tue credenziali alla seguente sezione.

Sono abbonato, posso esercitare la precedenza per le competizioni UEFA e Coppa Italia?

Sì, se sei abbonato avrai la possibilità di esercitare il diritto di precedenza.

Quali documenti devo portare con me per rinnovare il mio abbonamento o acquistarne uno nuovo?

E' necessario essere in possesso di una Fidelity Card valida per poter sottoscrivere l’abbonamento stagionale.

Per rinnovare o acquistare l’abbonamento è necessario consegnare copia di un documento d’identità valido e la Fidelity Card, oltre che il modulo per gli abbonamenti compilato e firmato in originale che puoi scaricare al seguente link

Ho perso/mi hanno rubato la mia Fidelity Card: come faccio ad abbonarmi?

La Fidelity Card non è duplicabile. Dopo aver effettuato regolare denuncia dovrai sottoscrivere una nuova Fidelity Card.

Il mio amico non può recarsi a rinnovare o acquistare il suo abbonamento. Posso farlo io al suo posto?

Sì, ma devi avere con te un suo documento d’identità, la sua Fidelity ed il modulo per la sottoscrizione dell’abbonamento compilato e firmato da ognuno degli intestatari.

Ti ricordiamo che ogni tifoso può sottoscrivere fino ad un numero massimo di 4 abbonamenti (dovrai avere con te documenti in originale ed in copia, Fidelity Card e moduli compilati e firmati per ciascuno dei 4 sottoscrittori).

Vorrei acquistare un abbonamento con la tariffa "Ridotto Invalidi" è possibile?

No.

E' consentito esclusivamente la procedura on-line per il singolo evento cliccando qui.

Voglio rinnovare il mio abbonamento cambiando posto o settore: come posso fare?

Ricorda che se hai intenzione di cambiare posto o settore sarà necessario non rinnovare l’abbonamento sul vecchio posto ma, nel periodo di precedenza o al termine dello stesso, scegliere un nuovo posto, recandoti presso i punti vendita abilitati portando con te il modulo abbonamenti precedentemente stampato e firmato ed allegando copia del documento d'identità e copia della Fidelity, oppure acquistandolo on line.

La Fidelity Card si è rotta o deteriorata, cosa devo fare?

Non è consentito il duplicato. E' necessario richiederne una nuova Fidelity secondo le seguenti procedure.