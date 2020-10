Campania, anche oggi oltre 3mila casi di Covid-19. De Luca: "Si prepara produzione vaccino col Prof. Ascierto"

Oggi la Campania ha registrato 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi. L'annuncio l governatore della Campania, Vincenzo de Luca, nel suo consueto appuntamento social del venerdì: "Stiamo lavorando per fare in modo che i risultati dei tamponi arrivino tramite un sms in 24 ore, stiamo lavorando con i vaccini per l'influenza, stiamo aumentando i posti letto e le terapie intensive. Continueremo a farlo, ma non potremo andare avanti a oltranza, per ora abbiamo dovuto riconvertire ospedali e ridurre altre prestazioni".

VACCINO - "Ci stiamo preparando alla produzione di un vaccino anti-Covid19 che interviene sulla sequenza genetica del cittadino sotto la direzione del Professor Paolo Ascierto del 'Pascale', d'intesa con lo 'Spallanzani' e un altro ospedale di Milano".