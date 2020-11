Campania area arancione? Non si potrà uscire dal proprio comune, chiusi bar e ristoranti

In questo momento la Campania si trova in zona gialla, ma presto potrebbe passare nell'area arancione a causa dell'aumento dei contagi. Quali saranno le restrizioni? Oltre al coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5, nell'area arancione sarà vietato spostarsi dalla regione e dai propri comuni, salvo per motivi di lavoro, studio, salute o necessità. I bar e i ristoranti saranno chiusi 7 giorni su 7. Chiusi nel weekend i centri commerciali, chiusura per mostre e musei.