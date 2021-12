Caos ammutinamento, congelata multa da 40mila euro per Hysaj: le ultime

Elseid Hysaj-Napoli, il contenzioso continua. Come ricorderete il calciatore, attualmente tesserato con la Lazio, fu condannato a pagare una multa da 40mila euro per aver infranto il regolamento e non aver accettato il ritiro punitivo imposto dalla società in risposta allo scarso rendimento della squadra partenopea in campionato.

Nella circostanza il sodalizio azzurro emise il seguente comunicato: "SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli - Salisburgo del 5 novembre 2019. Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club".

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, tuttavia, la questione è ancora aperta e non sono esclusi dietrofront e risvolti d'altro genere. Il giudice, infatti, ha sospeso l’esecutiva del lodo arbitrale impugnato fissando la discussione per il ricorso a marzo 2022.