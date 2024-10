Capuano: "Napoli 9^ pesando il calendario. Ha affrontato solo la Juve come big"

Napoli primo? No, nono in classifica in una speciale classifica stilata da Panorama. Il giornalista Giovanni Capuano ha riscritto la graduatoria parziale della Serie A dopo sette turni prendendo in considerazione il 'peso' dei punti conquistati rispetto agli scontri diretti delle squadre coinvolte. Il Napoli scende dal primo al nono posto perché in sette partite ha affrontato una sola big, la Juve, rimediando un pareggio.

Ecco quanto si legge: "Pur senza aver ancora giocato contro Napoli, Inter e Juventus (le prime tre della classifica reale) e senza aver dovuto affrontare Atalanta e Roma è la Lazio la capolista virtuale della Serie A dopo le prime 7 giornate. Il totale dei punti conquistati dalle sue avversarie (in ordine di difficoltà Udinese, Milan, Torino, Empoli, Fiorentina, Verona e Venezia) è il maggiore assoluto: 68. Che, sommato ai 13 presi in campo dalla banda di Baroni fa 81. Nessuno riesce a eguagliare i biancocelesti autori, dunque, di una partenza più che positiva". Sul Napoli: "Il calendario sembra aver inciso parecchio sul primo tentativo di fuga reale. I punti conquistati sul campo sono tanti (16) ma il 'modificatore' sottolinea come siano stati ottenuti contro una sola delle prime dieci (Juventus) e ben sei avversarie collocate dal 12° posto in giù".