Carabao Cup, il Chelsea vola in finale: Rudiger decide la sfida contro Conte

Sarà il Chelsea la prima finalista della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. La formazione di Thomas Tuchel, dopo il successo per 2-0 in casa dell’andata, ha superato 1-0 il Tottenham di Antonio Conte nella gara di ritorno. Decisivo per i Blues un gol di Rudiger al 18’ del primo tempo mentre nella ripresa il VAR ha annullato una rete a Harry Kane. Adesso i londinesi attendono in finale la vincente fra Arsenal e Liverpool.