Carlo, come vedi non era solo una domanda per far polemica

Il 27 ottobre scorso, una settimana prima dell'ammutinamento, viene chiesto ad Ancelotti - dopo la gara di Ferrara con la Spal finita uno a uno - come sta Ghoulam e come mai non abbia giocato. L'ex allenatore del Napoli risponde: "Questa è solo una domanda per fare polemica" mostrando un nervosismo insolito per il personaggio, forse un primo campanello d'allarme del caos che sarebbe esploso dopo pochi giorni.

Quasi due mesi dopo, la domanda resta la stessa: che fine ha fatto Faouzi Ghoulam? Non gioca, si allena a parte, ora è tornato in gruppo ma resta un mistero il suo scarso impiego così come le sue condizioni. L'ultima gara disputata da Ghoulam il 6 ottobre a Torino quando sostituì Hysaj che si infortunò. In totale 5 presenze, per lui. Nessuna in Champions. L'ultima panchina proprio con la Spal, da allora non è stato più convocato. Non era una domanda per far polemica, quella...