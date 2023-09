Caso Dia, da Salerno: “Triste che l’eroe del Maradona sia chiamato traditore”

Tentato dal Wolverhampton negli ultimi giorni di mercato, è rimasto controvoglia, solo per volere della società campana. E ora è il tema più gettonato

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In casa Salernitana è scoppiato il caso Boulaye Dia. Tentato dal Wolverhampton negli ultimi giorni di mercato, è rimasto controvoglia, solo per volere della società campana. E ora è il tema più gettonato nell'ambiente. Ne scrive il portale specializzato Tuttosalernitana.com:

"Il caso Dia è una brutta tegola per la Salernitana. Comunque vada a finire, è davvero triste pensare che l'eroe del Maradona, l'idolo della curva e l'atleta a cui il pubblico ha dedicato un motivetto che spopola per strada, nelle discoteche e sugli spalti sia oggi etichettato come un "traditore" che sacrifica l'amore della gente sull'altare dello stipendio e della Premier League. La responsabilità principale è ovviamente del calciatore: la gratitudine è sentimento raro in questo mondo se è esploso definitivamente lo deve alla spinta della piazza e all'investimento milionario di Danilo Iervolino. Su questo non c'è dubbio alcuno e riteniamo che la società sia stata in parte anche troppo tenera. A nostro avviso, ad esempio, Dia doveva essere a Lecce con i compagni, andare sotto la curva prima e dopo la partita accettando anche i fischi e assistere alla gara dalla tribuna. Ciò detto riteniamo che qualche riflessione vada fatta. Per reagire così cosa gli era stato promesso? E' il capriccio di un calciatore ammaliato dalle sirene della Premier o c'erano accordi verbali differenti? Perchè non è mai stato dichiarato pubblicamente incedibile?".