Caso Messi, i legali insistono: "E' libero a costo zero dal Barcellona"

Continua il braccio di ferro tra Lionel Messi e il Barcellona, con la questione della presunta clausola da 700 milioni euro richiesta dal club blaugrana a qualsiasi club voglia il dieci argentino. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, nonostante sia arrivato anche un comunicato ufficiale da parte della Liga, dall'entourage dell'argentino - come era emerso già nel corso della serata - si continua a ritenere invalidata la suddetta clausola al momento in cui Messi ha esercitato quella unilaterale che gli permette di interrompere il rapporto lavorativo a costo zero. In questo modo, qualsiasi altro effetto del contratto è reso invalido, e pure dopo il monito del massimo campionato spagnolo, chi rappresenta Messi non cambia la sua posizione, reputandolo "libero" da qualsiasi vincolo col Barça.