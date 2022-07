Castel di Sangro, il report del club: Politano quasi completamente in gruppo

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata in campo dove ha svolto partita a tema su campo ridotto.

Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata in campo dove ha svolto partita a tema su campo ridotto. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi svolgendo lavoro di forza sul campo B e in palestra. A chiusura di sessione esercitazione tattica finalizzata alla conclusione in porta. Politano ha svolto quasi tutta la sessione in gruppo.