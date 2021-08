Castel di Sangro, il report del mattino: terapie per Contini, affaticamento per Zedadka

Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro. La squadra si è allenata sul campo principale. Dopo una prima fase di possesso palla mani e piedi il gruppo ha svolto esercitazione tattica su situazioni di gioco e partita a campo ridotto.

Contini ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Zedadka terapie per un affaticamento. Petagna, Palmiero e Ghoulam hanno svolto personalizzato in campo. Boffelli si è aggregato al gruppo in ritiro.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.