Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino in vista dell'Inter: il report del club

In vista di Inter-Napoli, posticipo della 20ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "SSC Napoli Training Center- Dopo la gara contro l'Hellas Verona gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 al Meazza contro l'Inter. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".