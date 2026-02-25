Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono i play-off di Champions

di Francesco Carbone

In questo mercoledì 25 febbraio proseguono le gare di ritorno dei play-off di Champions League. Sono previste quattro partite: Atalanta-Borussia Dortmund alle ore 18:45, poi in contemporanea alle 21:00 Juventus-Galatasaray, Real Madrid-Benfica e PSG-Monaco. Di seguito la programmazione in tv.

14.00 PSG-HJK (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Real Madrid-Chelsea (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Atalanta-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Juventus-Galatasaray (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Real Madrid-Benfica (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 PSG-Monaco (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

23.00 Bahia-O'Higgins (Copa Libertadores) - COMO TV