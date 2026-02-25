Prima pagina Inter eliminata, Gazzetta dello Sport: "Senza scuse"

vedi letture

“Senza scuse” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per l’apertura in prima pagina, dedicata all’eliminazione dell’Inter dalla UEFA Champions League. A San Siro passa il Bodø/Glimt, che conquista anche la gara di ritorno e vola agli ottavi. Per i nerazzurri una serata amara: squadra giudicata prevedibile e poco incisiva. I norvegesi avanzano con merito. Chivu ammette: “Non siamo mai stati competitivi”.

Stasera toccherà a Juventus e Atalanta provare a ribaltare le sconfitte dell’andata contro Galatasaray e Borussia Dortmund. La parola d’ordine è una sola: impresa. Per i bianconeri serve una serata perfetta allo Stadium alle 21.