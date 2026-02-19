Da arbitri a riduzione promozioni e retrocessioni: in Figc incontro sulle riforme

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Si è tenuto in Federcalcio il secondo incontro per le riforme convocato dal presidente federale, Gabriele Gravina, con l'accento che è stato posto su alcuni temi di sostenibilità economico-finanziaria del sistema. In proposito, è stata presentata una bozza di riforma (da analizzare in un prossimo confronto) che prevede la riduzione del numero di promozioni e retrocessioni, a tutti i livelli, con lo scopo di 'raffreddare' il sistema e la definitiva eliminazione, a tendere, di ripescaggi e riammissioni, per dare maggiore stabilità.

Per ora, dunque, non si è parlato di riforma dei campionati, con i numeri di squadre e campionati che resterebbero gli stessi. Gravina ha poi annunciato di voler dare seguito in tempi rapidi anche all'introduzione della figura del "direttore tecnico" del calcio giovanile italiano, sul modello di quello presente a livello europeo in numerose altre Federazioni e infine si è soffermato sulle criticità del mondo arbitrale, sottolineando come l'attuale situazione imponga un'attività riformatrice. Una materia "di esclusiva competenza del consiglio Federale", dice la nota della Federcalcio con Gravina che ha presentato una serie di punti su cui incentrare la discussione nei prossimi giorni tra cui l'introduzione del professionismo arbitrale di vertice attraverso la creazione di una società indipendente, partecipata al 100% dalla Federazione. (ANSA).