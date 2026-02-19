Atalanta, le ultime di formazione verso il Napoli: Palladino ruota in vista della Champions

vedi letture

L’Atalanta si avvicina alla sfida contro il Napoli con l’idea di effettuare qualche rotazione, anche in vista del ritorno dei playoff di Champions di mercoledì prossimo contro il Borussia Dortmund. In attacco Scamacca non è al meglio e sembra destinato a partire dalla panchina. Con De Ketelaere e Raspadori ancora ai box, davanti dovrebbero trovare spazio Samardzic e Zalewski alle spalle di Krstovic, nel consueto 3-4-2-1.

A centrocampo Pasalic è pronto ad arretrare accanto a Ederson, prendendo il posto di De Roon. Qualche novità anche in difesa: sul centrosinistra Ahanor è favorito per far rifiatare Kolasinac. Restano invece aperti i ballottaggi per le altre due maglie: Kossounou non ha pienamente convinto e Scalvini appare in vantaggio per riprendersi il posto, mentre al centro è sfida tra Djimsiti e Hien, già impiegato dal primo minuto al Westfalenstadion, riporta Sport Mediaset.