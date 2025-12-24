Ufficiale

Castel Volturno, il Napoli torna ad allenarsi dopo la Supercoppa: il report del club

Oggi alle 18:45Notizie
di Antonio Noto

Dopo la conquista della Supercoppa italiana e in vista di Cremonese-Napoli, match di domenica 28 dicembre valido per la 17ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Zini di Cremona, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Dopo la conquista della Supercoppa Italiana gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 15:00 contro la Cremonese. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".