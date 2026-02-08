Ufficiale Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina in vista del Como, il report del club

Dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa, il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida di Coppa Italia. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo.

"Dopo la vittoria di Marassi, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match di Coppa Italia contro il Como, martedì alle 21:00 allo stadio Maradona. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".