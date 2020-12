Castel Volturno, il report del club: ancora terapie e lavoro personalizzato per Osimhen

Il Napoli non recupererà a breve Victor Osimhen. Anche oggi l'attaccante nigeriano ha lavorato a parte, come reso noto dal club azzurro stesso tramite il report sull'allenamento odierno: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria per la undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2 il gruppo ha svolto torello ed esercitazione tattica per reparti. Successivamente seduta di passing drill e chiusura con lavoro tattico di squadra. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen".