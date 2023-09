Castel Volturno, il report del club: Demme recuperato, le ultime su Gollini

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in Champions League nella sfida contro il Braga in programma mercoledì in Portogallo (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico ed esercizi di finalizzazione. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme si è allenato in gruppo.