Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco il lavoro svolto. Rientrati tre nazionali

Ieri alle 17:10Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli continua a preparare la sfida di sabato prossimo contro l'Atalanta e vede il rientro a Castel Volturno di alcuni nazionali. La squadra ha effettuato un allenamento pomeridiano, di seguito il report del club: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l'Atalanta.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tecnica in campo. Buongiorno, Di Lorenzo e Politano sono rientrati dagli impegni con la nazionale italiana".