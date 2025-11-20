Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco il lavoro svolto. Rientrati tutti i nazionali

Il Napoli continua a preparare la sfida di sabato prossimo contro l'Atalanta e vede il rientro a Castel Volturno di tutti nazionali. La squadra ha effettuato un allenamento pomeridiano, di seguito il report del club.

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match contro l'Atalanta, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tattico. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.