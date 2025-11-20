Fattore Maradona: c'è un record che manca da 4 anni che può tornare

Fattore Maradona per il Napoli. Un potenziale alleato in vista della partita di sabato contro l'Atalanta per la ripresa del campionato. Il Napoli infatti è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12V, 4N); considerando il periodo dall'ultimo weekend del 2024 è l’unica squadra presente in entrambe le stagioni dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso una gara interna; i partenopei non arrivano ad almeno 17 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A da gennaio-novembre 2021 (18 in quel caso). Ultimo ko interno per gli azzurri quello dell'8 dicembre 2024 con 1-0 della Lazio e gol decisivo di Isaksen nel secondo tempo.