Il Mattino: "Azzurri, l'appello di Politano: 'Avanti uniti con serenità'"

Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino riporta in prima pagina le dichiarazioni di Matteo Politano rilasciate a Radio CRC: "Azzurri, l'appello di Politano: 'Avanti uniti con serenità'. Uno dei leader dello spogliatoio smorza le polemiche". In apertura spazio alle elezione per la Regione: "Regionali, caccia agli indecisi". Di seguito la prima pagina integrale.