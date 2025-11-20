Lookman pericolo numero uno: una statistica 'preoccupa' in vista di sabato

Pericolo Lookman per il Napoli. L'attaccante dell'Atalanta, che in estate proprio agli azzurri era stato accostato ma che alla fine è rimasto a Bergamo, si scatena quando vede gli azzurri. Una statistica lo conferma. Il Napoli è, con l'Empoli, una delle due squadre contro cui Ademola Lookman ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti per l'attaccante dei bergamaschi contro i partenopei, inclusa una doppietta allo Stadio Diego Armando Maradona il 3 novembre 2024.

Ieri proprio Palladino in conferenza ha così parlato di Lookman.

Quanto può essere fondamentale un giocatore come Lookman?

"Assolutamente si. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".