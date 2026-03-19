Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

vedi letture

In vista di Cagliari-Napoli, partita della trentesima giornata di campionato, in programma venerdì alle 18:30 all'Unipol Domus, la squadra di Antonio Conte si è allenata a Castel Volturno Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:

"Meno uno a Cagliari-Napoli. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro la formazione di Pisacane. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".