Flop De Bruyne, Tmw: criticano lui, ma a Como produzione offensiva quasi nulla

vedi letture

Per Antonio Conte è arrivata la quarta partita di fila senza riuscire a battere Fabregas. Dopo la sconfitta dell'anno scorso, nel bel mezzo della corsa Scudetto, sono arrivati tre pareggi (e due 0-0) tra campionato e Coppa Italia (poi perdendo ai calci di rigore). Quest'ultimo pareggio avvicina ulteriormente il Napoli alla qualificazione aritmetica alla Champions League, ma può rimettere in discussione il secondo posto anche se per gran parte della gara è parso voluto (quasi) a tutti i costi, rinunciando per tutta la fase centrale ad un gioco propositivo che la piazza in questo finale di stagione sembra chiedere a gran voce.

Quanta sofferenza

Ne è venuta fuori una gara in apnea per limitare la produzione offensiva del Como - provvidenziali comunque Milinkovic-Savic e Rrahmani con un salvataggio sulla linea - con un blocco piuttosto basso e pallone consegnato al Como dopo i primi 10-15' di gara e fino agli ultimi 10' - probabilmente per un calo anche dei padroni di casa - in cui i partenopei hanno anche sfiorato il colpaccio con un tiro da fuori di Politano che s'è stampato sul palo. Di McTominay, in ripartenza calciando fuori, l'altra occasione della gara del Napoli. Troppo poco però per pensare di poter vincere la partita.

Produzione offensiva quasi nulla

Le critiche piovono su Kevin De Bruyne, mai realmente in partita, probabilmente per il suo status e le aspettative sul suo conto, ma è stato tutto il Napoli a non girare offensivamente. Il Napoli ha vissuto sugli strappi di Alisson Santos, nel secondo tempo però partendo molto lontano, Politano s'è visto solo per la conclusione da fuori sul palo ed Hojlund non è mai stato innescato. (appena 2 tocchi in area, ma girato di spalle e senza possibilità di incidere). L'uscita del belga per Anguissa ha dato più consistenza al centrocampo nei duelli, non certo più qualità o inserimenti.

Conte soddisfatto

"Sicuramente un buon pareggio", il commento del tecnico del Napoli in conferenza: "Loro si giocavano più di noi e abbiamo fatto un favore anche alle altre. Nel primo tempo secondo me non siamo partiti male, anche con un buon possesso, ma abbiamo perso un paio di palle in uscita e quello ci ha fatto sentire meno sicuri. È giusto che sia finita in parità, nel secondo tempo meglio noi di loro. Non dimentichiamo che loro hanno un portiere che è un giocatore, non ti permette di pressare, ha una qualità incredibile nel trovare la giocata tra le linee", l'elogio di Conte a Butez, impegnato però più con i piedi in costruzioni che con le mani.