Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

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Il Napoli prosegue con gli allenamenti di preparazione alla prossima partita di campionato, in programma lunedì contro il Bologna

Il Napoli prosegue con gli allenamenti di preparazione alla prossima partita di campionato, in programma lunedì contro il Bologna. Oggi la formazione di Antonio Conte ha sostenuto una seduta nel pomeriggio. Di seguito il report pubblicato dal club:

"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, lunedì sera al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro metabolico".