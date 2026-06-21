Prima pagina Juventus, Kolo Muani il primo colpo di calciomercato? Tuttosport: "Irrompe Carnevali"

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Il nuovo dirigente bianconero, infatti, è pronto a chiamare il PSG per Kolo Muani, con cui ci sarebbe già un'intesa.

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato e adesso è pronta a passare all'attacco, abbandonando la linea dell'attesa delle ultime settimane. A scriverlo è Tuttosport, che oggi in edicola titola così in prima pagina: "Kolo, irrompe Carnevali". Il nuovo dirigente bianconero, infatti, è pronto a chiamare il PSG per Kolo Muani, con cui ci sarebbe già un'intesa.