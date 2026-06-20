Ufficiale Filippi lascia il Milan: il preparatore dei portieri seguirà Allegri al Napoli?

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Claudio Filippi saluta il Milan dopo una sola stagione. Il preparatore dei portieri dello staff di Massimiliano Allegri lascia il club rossonero

Claudio Filippi, preparatore dei portieri dello staff di Massimiliano Allegri, lascia ufficialmente il Milan. Al termine della stagione, la dirigenza guidata da Gerry Cardinale ha deciso di azzerare l’intera area sportiva, compreso lo staff tecnico, in vista di una profonda riorganizzazione. Lo scorso anno il lavoro del preparatore ha contribuito alla crescita delle prestazioni di Mike Maignan. Resta ora da capire se seguirà Allegri anche nella sua prossima avventura sulla panchina del Napoli.

Il saluto social e il messaggio ai portieri rossoneri

Filippi ha voluto salutare il club con un messaggio social carico di emozione: “Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un club glorioso con una tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per la sua posizione e per le persone che ci lavorano: dalla ristorazione alla reception, fino alle signore delle pulizie, tutti innamorati del loro Milan. Con Daniele Borri abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo e Matteo un grazie dal profondo del cuore e un in bocca al lupo per un futuro raggiante”.