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Cambio in porta? Il Roma: "Meret e Vicario, due portieri friulani per il Napoli di Max"

Cambio in porta? Il Roma: "Meret e Vicario, due portieri friulani per il Napoli di Max"
Oggi alle 09:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Vanja Milinkovic-Savic infatti pare essere sul mercato. E per sostituirlo il club azzurro vorrebbe Guglielmo Vicario del Tottenham.

Il Napoli potrebbe cambiare almeno uno dei due portieri più importanti sotto contratto: Vanja Milinkovic-Savic infatti pare essere sul mercato. E per sostituirlo il club azzurro vorrebbe Guglielmo Vicario del Tottenham. A scriverlo è Il Roma, che oggi in prima pagina titola così: "Meret e Vicario, due portieri friulani per il Napoli di Max".